SSPC monitorea bloqueos y protestas de agricultores, ¿dónde se encuentran?
Acciones preventivas de la Guardia Civil Estatal en bloqueos carreteros
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene monitoreo permanente ante las movilizaciones de agricultores y colectivos en distintos puntos carreteros, garantizando seguridad, movilidad y orden público.
Las manifestaciones son en los siguientes puntos:
- Posta-Carretera a Zacatecas: Afectación parcial con bloqueo intermitente; hay presencia operativa.
- Kilómetro 0 de la carretera a Rioverde (Gasolinera Los Milagros): Único bloqueo activo. Agricultores solo realizarán manifestación pacífica con acompañamiento de la GCE.
- Periférico Oriente-Río Santiago: Sin bloqueo; circulación libre. Zona de El Águila: Corte controlado de 40 personas; tránsito intermitente bajo supervisión.
Casablancas y alrededores: Sin concentraciones ni cierres.
Acciones de la Guardia Civil Estatal:
-Abanderamiento preventivo.
-Supervisión constante para evitar cierres.
-Coordinación con autoridades municipales y federales.
-Protección a ciudadanía y manifestantes para una movilización segura.
Aparte, la SSPC de la capital informó que se efectúa el cierre vial en carretera a Zacatecas y Circuito Potosí.
En glorieta Real Inn se canaliza el tráfico pesado hacia Circuito Potosí y carretera a Guadalajara.
El gobierno federal debió evitar bloqueos: Canacintra
Titular del organismo señala que hay enojo social
