SLP

SSPC monitorea bloqueos y protestas de agricultores, ¿dónde se encuentran?

Acciones preventivas de la Guardia Civil Estatal en bloqueos carreteros

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 10:02 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene monitoreo permanente ante las movilizaciones de agricultores y colectivos en distintos puntos carreteros, garantizando seguridad, movilidad y orden público.

Las manifestaciones son en los siguientes puntos:

- Posta-Carretera a Zacatecas: Afectación parcial con bloqueo intermitente; hay presencia operativa.

- Kilómetro 0 de la carretera a Rioverde (Gasolinera Los Milagros): Único bloqueo activo. Agricultores solo realizarán manifestación pacífica con acompañamiento de la GCE.

- Periférico Oriente-Río Santiago: Sin bloqueo; circulación libre. Zona de El Águila: Corte controlado de 40 personas; tránsito intermitente bajo supervisión.

Casablancas y alrededores: Sin concentraciones ni cierres.

Acciones de la Guardia Civil Estatal:

-Abanderamiento preventivo.

-Supervisión constante para evitar cierres.

-Coordinación con autoridades municipales y federales.

-Protección a ciudadanía y manifestantes para una movilización segura.

Aparte, la SSPC de la capital informó que se efectúa el cierre vial en carretera a Zacatecas y Circuito Potosí. 

En glorieta Real Inn se canaliza el tráfico pesado hacia Circuito Potosí y carretera a Guadalajara.

El gobierno federal debió evitar bloqueos: Canacintra

Titular del organismo señala que hay enojo social

PC despliega 100 elementos por megabloqueo de transportistas

PC Estatal envía 100 elementos para apoyar a automovilistas afectados

SSPC monitorea bloqueos y protestas de agricultores, ¿dónde se encuentran?

Redacción

Acciones preventivas de la Guardia Civil Estatal en bloqueos carreteros

SLP amanecerá a 8 grados por frente frío 16

Redacción

Protección Civil advierte descenso brusco de temperatura, lluvias en la Huasteca y pide extremar cuidados en niños y adultos mayores

Por ahora descarta Ceepac tener que recortar personal

Samuel Moreno

Señala la presidente del organismo que ya operan con pocos empleados de base