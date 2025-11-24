SSPC monitorea bloqueos y protestas de agricultores, ¿dónde se encuentran?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene monitoreo permanente ante las movilizaciones de agricultores y colectivos en distintos puntos carreteros, garantizando seguridad, movilidad y orden público.

Las manifestaciones son en los siguientes puntos:

- Posta-Carretera a Zacatecas: Afectación parcial con bloqueo intermitente; hay presencia operativa.

- Kilómetro 0 de la carretera a Rioverde (Gasolinera Los Milagros): Único bloqueo activo. Agricultores solo realizarán manifestación pacífica con acompañamiento de la GCE.

- Periférico Oriente-Río Santiago: Sin bloqueo; circulación libre. Zona de El Águila: Corte controlado de 40 personas; tránsito intermitente bajo supervisión.

Casablancas y alrededores: Sin concentraciones ni cierres.

Acciones de la Guardia Civil Estatal:

-Abanderamiento preventivo.

-Supervisión constante para evitar cierres.

-Coordinación con autoridades municipales y federales.

-Protección a ciudadanía y manifestantes para una movilización segura.

Aparte, la SSPC de la capital informó que se efectúa el cierre vial en carretera a Zacatecas y Circuito Potosí.

En glorieta Real Inn se canaliza el tráfico pesado hacia Circuito Potosí y carretera a Guadalajara.