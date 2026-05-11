SSPC pone en orden a taxistas

Un operativo sorpresa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue desplegado este domingo contra unidades de taxi en plena Alameda Juan Sarabia, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

Inspección y reubicación de taxis en el Centro Histórico

Sobre avenida Constitución, frente al jardín de la Alameda, al menos 10 vehículos del servicio público fueron sometidos a inspecciones por parte de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

La movilización llamó la atención de peatones y automovilistas debido a la presencia de por lo menos nueve oficiales en bicicleta y dos patrullas en una de las zonas con mayor flujo vehicular del primer cuadro de la ciudad.

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Durante el operativo, los agentes detenían momentáneamente las unidades mientras algunos conductores descendían de los vehículos y otros eran dirigidos hacia las orillas de la vialidad para evitar afectaciones al tránsito.

De acuerdo con lo observado en el lugar, los taxistas fueron retirados del punto donde habitualmente permanecen estacionados para ofrecer servicio, siendo reubicados por los oficiales a los costados de la avenida. Hasta el momento del cierre de la información, la SSPC no había dado a conocer el operativo públicamente.

Contexto y reclamos del gremio taxista

El operativo ocurre apenas unos días después de la protesta encabezada por taxistas sobre la carretera federal 57, donde conductores denunciaron que choferes de plataformas digitales operan en la "piratería", al considerar que no cumplen con las mismas disposiciones exigidas a las unidades concesionadas.

Durante la manifestación, el gremio también reclamó la falta de inspecciones y acciones por parte de las autoridades contra este tipo de servicio privado.

Sin embargo, algunos conductores han reconocido que parte del propio gremio utiliza actualmente aplicaciones digitales para mantenerse operando, al señalar que el servicio tradicional de taxi ha dejado de ser rentable. Mientras tanto, el conflicto por la llamada "piratería" y los operativos contra el transporte mantiene abierto un problema que arrastra años sin una solución definitiva.