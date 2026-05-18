STJE concentrará casos penales en sala única
Zarazúa Martínez informó que este proceso es resultado de un análisis exhaustivo
Los asuntos en materia penal ya no se llevarán en la quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), pues se convertirá a espacio para lo civil a partir de este lunes.
Todos los asuntos penales se concentrarán en la única sala destinada a tal efecto, informó la presidente del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien explicó que la primera sala atenderá los asuntos que ya estaban en proceso y aquellos que recibirá.
Explicó que este proceso es resultado de un análisis exhaustivo, pues el 70 por ciento de los asuntos se llevan por la vía civil.
Por lo que se refiere al rezago en la materia penal por condiciones relacionadas con el ministerio público y los juzgados, dijo confiar en que todos los asuntos serán resueltos, si se considera que también están pendientes las cuestiones administrativas.
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Recordó que con el sistema penal actual, las audiencias se van llevando en presencia del juez, del ministerio público, de la defensa y de las partes involucradas en el conflicto y si no está una de ellas, la audiencia no se desarrolla.
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