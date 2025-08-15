logo pulso
SLP

STJE reduciría la propuesta económica para órganos jurisd.

Arturo Morales Silva destaca la importancia de la reunión con la Sefin

Por Rubén Pacheco

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
STJE reduciría la propuesta económica para órganos jurisd.

En términos óptimos se requiere de 11 millones de pesos para la instalación de los nuevos órganos jurisdiccionales, sin embargo, se analizará reducir la propuesta que se presentará a la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). 

Refirió que, si bien ya se cuenta con cierta infraestructura, material y recursos humanos para instalar unas de las instancias, para el Tribunal de Disciplina Judicial se requerirá financiamiento.

En entrevista, declaró que luego de reunirse con Ariana García Vidal, titular de la Sefin, la funcionaria estatal mostró disposición para buscar resolver la falta de cobertura financiera en diferentes rubros.

Reconoció que, en los próximos días, será necesario establecer mesas de trabajo, a fin de cubrir ciertos detalles sobre la información que se debe proporcionar, pero “en términos generales hay disposición”.

“Tuvimos una plática con la secretaria de Finanzas para ver los temas del Poder Judicial. Ya le hicimos los planteamientos, y si se quiere, por ejemplo, abordar un tema en particular el aumento que todavía tenemos pendiente con los trabajadores en activo”, concluyó.

