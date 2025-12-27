Sube 3.8% la violencia familiar en SL

Hasta el mes de noviembre el estado de San Luis Potosí ha registrado un total de 9 mil 228 casos de violencia familiar, lo que representa el 3.7 por ciento de los casos a nivel nacional, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según los datos del Informe Sobre Violencia Contra las Mujeres, la violencia familiar en San Luis Potosí ha registrado un aumento del 3.8 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron un total de 8 mil 883 casos de enero a noviembre del 2024.

Con fecha corte al 30 de noviembre del presente año, el acumulado de casos de violencia familiar en la entidad potosina, la coloca como el onceavo estado con mayor número de casos a nivel nacional.

San Luis Potosí tan solo se encuentra por debajo del acumulado anual de casos registrados en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Puebla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, el acumulado en la entidad potosina equivale a una tasa de 309.69 casos por cada 100 mil habitantes, siendo de las mayores tasas a nivel nacional. De forma específica, en enero se registraron 740 casos de violencia familiar en el estado, en febrero 832 casos, en marzo 899, en abril, 885, en mayo 960 siendo el periodo con la mayor incidencia en lo que va del 2025.

Mientras que en el mes de junio 861 casos, en julio fueron 788, en agosto 802, en septiembre 821, en octubre 850 y en noviembre 790 casos de violencia familiar.

De acuerdo con el mismo reporte del SESNSP, de enero a noviembre el estado de San Luis Potosí ha registrado un total de 8 mil 150 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, que equivale a una tasa de 273.51 llamadas por cada 100 mil habitantes.