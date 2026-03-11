logo pulso
Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Sube precio de varios productos del campo

Se desconocen las causas del alza, pero podría ser por la violencia en Jalisco

Por Flor Martínez

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Sube precio de varios productos del campo

Locatarios de la Central de Abastos reportaron un aumento significativo en diversos productos de la canasta básica, principalmente en el jitomate, cuyo precio actualmente alcanza los 45 pesos por kilogramo.

Locatarios alertan aumento en jitomate y otros productos

Aunque se desconoce con precisión la causa de este incremento, los comerciantes señalaron que el costo se mantiene en ese rango en la mayoría de las bodegas, sin que hasta el momento exista certeza sobre cuándo podría regularizarse.

Impacto económico en consumidores y locatarios

Efraín, comerciante de la zona, destacó que pese al alza en su precio, el jitomate continúa siendo uno de los alimentos más consumidos por las familias, por lo que el nivel de surtido se mantiene. Sin embargo, reconoció que el aumento impacta tanto en la economía de los consumidores como en la de los locatarios.

Además del jitomate, otros productos como el chile serrano, el tomatillo y el limón también han registrado incrementos.

"La gente nos comenta que sí les afecta pagar casi cien pesos por dos kilos de jitomate, que es lo que puede llegar a consumir una familia promedio", concluyó.

