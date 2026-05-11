Suben 105% las picaduras de insectos

En el primer cuatrimestre de 2026, San Luis Potosí registra un decremento del 23% en mordeduras de arañas, sin embargo, un aumento del 105% en picaduras de insectos voladores, en comparación con el mismo lapso del 2025.

Detalles confirmados sobre mordeduras y picaduras

El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), precisó que, en la comparación del año pasado se confirmaron 39 mordeduras de araña, 17 de viuda negra, cuatro de violinista y 18 de otra especie.

Un año después la cuantía acumuló 30 casos, de ellos cuatro de viuda negra, una en un hombre y tres en mujeres; una mujer con mordedura de violinista; y 25 de otros tipos, 12 en hombres y 13 en mujeres.

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Es decir, se atendieron a nueve personas lesionadas menos, equivalente a una reducción del 23%. En contraste, el año pasado en el estado se intervino a 54 personas con picaduras de insectos voladores, 42 correspondieron a abejas, dos a avispas y 10 por heridas con otros artrópodos.

A su vez, en este primer cuatrimestre de 2026 aumentó a 111 atenciones, de los cuales 75 por picaduras de abeja, 41 hombres y 34 mujeres; 16 por avispa, siete en hombres y nueve en mujeres y 20 por otros artrópodos, 11 en hombres y nueve en mujeres.

Secretaría de Salud advierte sobre migración de fauna venenosa

Es decir, a diferencia de los arácnidos, este año se auxiliaron a 57 personas más heridas por abejas y avispas, equivalente a un incremento del 105 por ciento.

Al respecto, la Secretaría de Salud federal advierte que el cambio climático, la deforestación del Altiplano, así como la transportación de frutas y verduras a los centros de abasto, ocasiona la migración de fauna venenosa como serpientes, alacranes y arañas capulina y viuda negra.