Sufre familia drama por desaparición

Cuatro años de incertidumbre y dolor. Así vive Angélica Palomares desde que su hermano y su primo desaparecieron en Villa de Reyes en 2021 y 2022, respectivamente. Hasta ahora, asegura, no ha habido acciones efectivas de búsqueda por parte de las autoridades locales, y la omisión estatal ha obligado a su familia a desplazarse y enfrentar amenazas por tratar de encontrarlos.

“Fuimos amedrentados y desplazados. Exigimos que las autoridades hagan lo que les corresponde. Hay muchas fosas localizadas, algunas con restos positivos, y no han ido a recuperar los cuerpos. Hay mucha omisión”, denunció Angélica, cuya voz reflejaba indignación. “Sería importante que nos den mecanismos de protección, porque nos están matando por buscar a nuestros familiares. ¿Quién los va a buscar si al Estado no le interesa?”, sostuvo.

El último encuentro con su hermano fue el 21 de enero de 2021, en el santuario de Villa de Reyes; con su primo, en 2022, en San Bartolo, una localidad del municipio de Villa de Guadalupe. “Ahí se llevan a muchos jóvenes. La gente tiene miedo de denunciar, y las pocas personas que lo hacemos no recibimos apoyo”, explicó. La familia incluso tuvo que trasladarse a la capital para levantar la querella ante la negativa de las autoridades locales.

A pesar de los riesgos, la búsqueda continúa. Angélica relató que reciben amenazas de personas armadas, sin identificar a ningún grupo en particular. La falta de respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha hecho que los avances dependen casi en su totalidad de su propia gestión, incluyendo la entrega de muestras de ADN al Centro Nacional de Identificación. “Ya casi son cuatro años de la desaparición de mi hermano y tres de mi primo, y no hay resultados”, lamentó.

Para quienes puedan brindar información, Angélica describe las señas particulares de sus seres queridos: su hermano tiene un tatuaje que dice “maldito el hombre que confía en otro hombre” y, del otro lado, una calavera con un cuchillo; su primo lleva un tatuaje de un pez coy en el brazo y le falta un pedacito del dedo índice.