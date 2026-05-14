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Sufre San Luis P. caída de 7.1% en participaciones

Baja en captación federal y el impacto de la inflación afectan valor real de recursos recibidos en el primer trimestre

Por Jaime Hernández

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Sufre San Luis P. caída de 7.1% en participaciones

Una baja en las participaciones federales y la inflación provocaron que durante el primer trimestre del año, San Luis Potosí sufriera la segunda peor caída anual en las participaciones federales acumuladas durante el primer trimestre del año, que perdieron el 7.1 por ciento de su valor real.

San Luis Potosí sufre caída en participaciones federales y efectos de inflación

En términos nominales, la reducción fue de 252 millones de pesos.

De acuerdo al reporte trimestral sobre financiamiento federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 30 de abril, Campeche, con una baja de 26.4 por ciento en sus participaciones, fue el estado que más resintió el efecto combinado de la baja en la captación y el comportamiento inflacionario. Luego siguió San Luis.

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Impacto en finanzas estatales y municipales

La baja afecta especialmente al gobierno estatal y a las alcaldías porque esta parte del financiamiento federal queda en su mayoría a discrecionalidad de ambos niveles de gobierno, a diferencia de las aportaciones, cuyo ejercicio está etiquetado.

Nominalmente, San Luis Potosí recibió entre enero y marzo de este año, siete mil 646.8 millones de pesos en participaciones federales.

En el mismo periodo de 2025, la captación fue de siete mil 899.1 millones de pesos, es decir, 252.8 millones de pesos menos.

Esto implicó una caída porcentual de 3.1 puntos. La baja se acentuó al restar el valor de la inflación acumulada en el mismo periodo, que fue de 4 puntos porcentuales, lo que depreció el valor real de la suma captada por San Luis Potosí en un 7.1 por ciento negativo.

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