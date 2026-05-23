Suspende Badillo Moreno su promoción del Mundial

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El diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, justificó que el material con elementos alusivos al Mundial de Fútbol 2026, que ha circulado en sus actividades, provino de "donaciones" de simpatizantes, aunque afirmó que su distribución fue detenida tras detectar posibles observaciones sobre su uso.

Cuauhtli Badillo explica origen y suspensión del material

En entrevista, explicó que los calendarios y materiales con estética mundialista no fueron elaborados por su equipo, sino entregados por personas que apoyan su trabajo político. Señaló que, una vez identificados posibles lineamientos a revisar, se ordenó suspender su distribución, pese a que ya se habían entregado algunos. "Muchos amigos que nos están apoyando, esto fue una donación, me donó un camarada, no se previó, no estuvimos viendo esta situación. En cuanto nos dimos cuenta, la verdad es que le dije a mi amigo, oye hermano, gracias por tu buena voluntad, pero creo que, si vamos a ver ahí algunos alineamientos, es cuidar siempre las reglas. Y en ese momento tuvimos que parar esa distribución, aunque ya eran algunos cuantos", comentó.

Objetivo y contexto de las actividades con temática mundialista

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Sobre las actividades realizadas con esta temática, sostuvo que el objetivo es promover el acercamiento de jóvenes y distintos sectores a eventos deportivos, en el contexto de lo que denominó el "Mundial Social", impulsado dijo, también desde el Gobierno federal.

Cuestionado sobre si estas acciones constituyen promoción personalizada o una posible violación a la normativa electoral, rechazó que se trate de un delito electoral y pidió que el caso se analice bajo distintos lineamientos, al considerar que se trata también de temas de derechos y propiedad. Afirmó además que el uso de la temática mundialista no es exclusivo de su caso.