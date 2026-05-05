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Suspenderían clases, si calor rebasa los 45°

Se reportan cuatro casos de deshidratación y uno de golpe de calor

Por Rubén Pacheco

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Suspenderían clases, si calor rebasa los 45°

En caso de que la próxima ola de calor provoque temperaturas de más de 45 grados Celsius en San Luis Potosí, se valorará en colaboración con el sector educativo, la suspensión de clases o actividades al aire libre, advirtió César Rocha Moreno, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

CEPC valora suspensión de clases por ola de calor

Mientras ello sucede, en la actualidad el estado reporta cuatro casos de personas con deshidratación y una con golpe de calor, según el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

El funcionario estatal matizó que las determinaciones dependerán de la situación de cada región geográfica, dado que, en la región Huasteca se han documentado temperaturas de hasta 50 grados Celsius.

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Coordinación entre CEPC y sector educativo

Subrayó que la CEPC mantiene diálogo con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), a fin de tomar medidas y decisiones colegiadas en favor de la comunidad escolar.

Contextualizó que esta semana se prevén temperaturas máximas de entre 35 a 37 grados Celsius y mínimas de 15 grados Celsius, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aclaró que la semana pasada se registró la muerte de una persona al interior de su hogar en Ciudad Valles, y dicho deceso se presumía que estaba relacionado con golpe de calor, sin embargo, al final quedó descartado.

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