También el PRI prepara una reforma electoral
La propuesta fue enviada al Legislativo para presentarse formalmente
Ana Paula Vázquez
slp@pulsoslp.com.mx
El PRI presentará en el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma electoral, que plantea mantener los tiempos actuales de campaña, ajustar el esquema de certificación de candidaturas y redefinir los mecanismos de validación de perfiles, en el marco de las negociaciones entre fuerzas políticas rumbo al proceso electoral de 2027.
Reforma electoral del PRI en San Luis Potosí
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La dirigente estatal del partido y diputada local, Sara Rocha Medina, confirmó que la propuesta ya fue enviada al Poder Legislativo y será presentada formalmente en los próximos días, como parte del paquete de iniciativas que se discuten junto con las del Partido Verde, el PAN y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
Rechazo a reducción de tiempos de campaña
Rocha Medina afirmó que el PRI rechaza cualquier reducción en los tiempos de campaña de 60 días para la gubernatura y 40 para diputaciones y presidencias municipales, al considerar que ello colocaría en desventaja a los partidos de oposición. "No podemos provocar, ni aceptar, ni permitir, por lo menos a los partidos en este momento de oposición, que se nos acorte el tiempo de campaña. Porque si somos reales y realistas, bueno, pues tienen todo el tiempo quienes están en el gobierno haciendo campaña."
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