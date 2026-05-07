Taxistas colapsan la 57 y amagan con protestas cada semana

Derivado de la manifestación de alrededor de 80 taxistas, este jueves, por poco más de dos horas, la carretera federal 57, en el tramo del Eje 130 al 114, con dirección de oriente a poniente, reportó congestionamiento vial y filas kilométricasde vehículos.

Los inconformes anunciaron que, de aquí en adelante, realizarán una manifestación por semana en diferentes puntos de la zona metropolitana, hasta que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona destituya a Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La protesta inició con un recorrido desde Plaza Sendero hasta el Eje 132 y posteriormente regresó al Distribuidor Vial Benito Juárez, donde los taxistas dieron varias vueltas en la glorieta y después expusieron un posicionamiento.

Los conductores protestaron por la operación de choferes de plataformas, a quienes acusan de trabajar en la "piratería", al señalar que no cumplen con las mismas disposiciones que las unidades concesionadas.

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También reprocharon que Martínez Acosta podría intervenir con operativos para impedir la movilización de los carros en modalidad de servicio privado en la ciudad; sin embargo, acusaron que ha sido omisa en la inspección.

Además de comprometerse a mejorar el servicio, justificaron que un sector del taxismo utilice plataformas para realizar traslados, debido a que el funcionamiento como taxi ya no resulta rentable.

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Ante la desesperación por no poder llegar a sus destinos, choferes de transporte de personal, camiones de carga y conductores particulares decidieron saltar camellones para continuar su camino.