Taxistas desquician tráfico de la rúa ´57
Amenazan con repetir su "hazaña" una vez cada semana
Debido a la manifestación de alrededor de 80 taxistas, este jueves por poco más de dos horas y de forma parcial, la carretera federal 57, tramo Eje 130 al 114 con dirección de Querétaro a San Luis, reportó un congestionamiento vial con filas kilométricas de vehículos.
Protesta de taxistas y exigencia de destitución
Los organizadores de la manifestación anunciaron que de aquí en adelante realizarán una manifestación por semana en diferentes puntos de la zona metropolitana, hasta que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona destituya a Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Luego de realizar un recorrido que inició en plaza Sendero hasta el Eje 132 y regresar al distribuidor vial Benito Juárez, dieron varias vueltas en la glorieta para luego exponer su posicionamiento.
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Reclamos contra plataformas y autoridades
Los conductores protestaron por la operación de los conductores de plataformas, a quienes acusan de trabajar en la "piratería" por no cumplir con las mismas disposiciones que las unidades concesionadas.
Reprocharon que Martínez Acosta puede intervenir con operativos para impedir la movilización de los carros en modalidad de servicio privado en la ciudad, sin embargo, es omisa en la inspección.
Además de comprometerse a mejorar el servicio, justificaron que un sector del taxismo utilice las plataformas para realizar traslados, debido a que el funcionamiento como taxi ya no resulta rentable.
Ante la desesperación de no poder llegar a sus destinos, chóferes de transporte de personal y camiones de carga, así como conductores de automóviles decidieron saltar camellones para seguir su camino por carriles laterales.
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