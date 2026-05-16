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¡Te voy a matar! Hombre amenaza a trabajadora del IMSS en SLP

El incidente generó indignación en redes sociales y apoyo hacia la trabajadora agredida en SLP.

Por El Universal

Mayo 16, 2026 08:19 p.m.
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¡Te voy a matar! Hombre amenaza a trabajadora del IMSS en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Un momento de tensión vivido dentro de una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que está ubicado entre la intersección de Avenida Cuauhtémoc y Benigno Arriaga, terminó provocando indignación entre usuarios de redes sociales, luego de que un hombre fuera captado mientras presuntamente agredía verbalmente y amenazaba de muerte a una trabajadora del instituto.

Video muestra agresión verbal y amenazas en IMSS SLP

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa al sujeto dirigiéndose de manera agresiva hacia la empleada, manteniendo una actitud considerada por testigos como prepotente y ofensiva.

De acuerdo con personas que se encontraban en el lugar, la joven permaneció sorprendida ante la forma en que el hombre le hablaba, sin responder a las agresiones verbales que presuntamente recibió mientras realizaba sus labores dentro de las instalaciones médicas.

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Reacciones en redes y apoyo a trabajadora agredida

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde decenas de usuarios manifestaron su molestia por el comportamiento del individuo, especialmente por tratarse de una trabajadora que se encontraba desempeñando su trabajo.

Internet se posiciona a favor de la trabajadora

Internautas señalaron que, aunque pueda existir inconformidad o molestia por algún servicio, eso no justifica perder el respeto ni dirigirse de manera violenta hacia el personal de salud.

"Una cosa es molestarse y otra muy distinta perder el respeto", escribieron algunos usuarios al reaccionar al video.

Las publicaciones también generaron comentarios de apoyo hacia la empleada del IMSS, mientras otros usuarios lamentaron que trabajadores del sector salud constantemente enfrenten situaciones de agresión verbal por parte de derechohabientes o visitantes.

El video continúa generando reacciones y compartiéndose entre usuarios que condenaron la actitud mostrada por el hombre dentro de la clínica del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social no se ha pronunciado ante el hecho.

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