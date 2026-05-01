TEESLP, sin margen de acción por vacíos en Ley Electoral: PG

Los vacíos en la Ley Electoral dejan sin margen de acción al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí frente a la simulación de género en candidaturas y abren la puerta a que el escenario se repita en 2027, advirtió la magistrada presidenta Denisse Porras Guerrero.

Tribunal Electoral y limitaciones legales ante simulación de género

Al referirse al caso ocurrido en el municipio de Venado en 2024, sostuvo que el órgano jurisdiccional se limitó a aplicar criterios existentes, incluidos precedentes federales, pero explicó que la legislación permite registros basados únicamente en autoadscripción. "Si no está en la ley, es de donde los partidos encuentran la forma de saltarse la regla; nosotros poco podemos hacer", afirmó.

La magistrada señaló que el problema radica en la falta de mecanismos objetivos para acreditar la identidad de género en candidaturas, lo que deja cualquier valoración en un terreno subjetivo. Indicó que, sin elementos materiales —como algún tipo de reconocimiento colectivo sobre la identidad de la persona—, las autoridades carecen de herramientas para sancionar. "Es por eso que queda tan endeble en la ley", advirtió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debate legislativo para sancionar simulación de género en candidaturas

Reconoció que estos casos impactan la contienda electoral, pero sostuvo que el Tribunal no puede ir más allá del marco legal vigente, lo que deja sin respuesta efectiva este tipo de situaciones. En ese contexto, apuntó que la responsabilidad también recae en los partidos políticos al postular candidaturas y en la ciudadanía al momento de votar.

El tema ya está en la discusión legislativa. Diputados en el Congreso del Estado plantean sancionar registros que simulen cumplir con la paridad y cerrar los vacíos legales. El debate surge tras el caso de José Reyes "Reyitos" Martínez Rojas.