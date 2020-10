Temen que feminicidio quede impune

Después de casi dos años, Rosa Villaseñor de la Mora, mamá de Erika Muñoz Villaseñor, dentista asesinada en 2018 casi al término de su embarazo, siente que la impunidad podría hacerse presente y la persona señalada como autor intelectual del crimen contra su hija, sea puesto en libertad.

Erika Muñoz Villaseñor, fue asesinada el 17 de octubre del 2018 en su consultorio, al principio se pensó que se trató de un asalto, sin embargo, las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE), revelaron que su pareja sentimental y padre del no nato también fallecido en los hechos, habría pagado a un tercero por privar de la vida a la profesionista.

En unos días se llevará a cabo otra audiencia del juicio penal en contra de Othón Isaac, presunto autor intelectual del feminicidio, por el que la defensa de la familia de Erika, busca la pena máxima (45 años), no obstante, dos eventos ocurridos durante las últimas audiencias les hacen dudar de lograr el acceso a la justicia.

El primero de los hechos fue que una de las personas testigos no se presentó a declarar el día acordado, dejó de atender la llamada de las autoridades y de los abogados de la familia. Otro indicio fue que el presunto autor material del feminicidio rechazó rendir su testimonio tras un cambio de abogado; un defensor público, que Nájera Alejo asegura, es cercano al defensor de Othón Isaac, presunto autor intelectual.

La falta de estos testimonios podría permitir la liberación de Othón Isaac, explica Jessica Nájera Alejo, asesora jurídica particular, quien representa a los dos menores hijos de Erika, que quedaron huérfanos por este crimen.

"Uno de ellos hacía el señalamiento de que Othón Isaac tiene antecedentes de violencia hacia otras mujeres, no es a la primera pareja que le causaba algún daño físico, económico, emocional. El otro testimonio, de Christian Eduardo (presunto autor material), le constaban los hechos. Él manifestaba la cantidad que se le otorgó por asesinar a Erika y a su hijo no nato", señala.

Nájera Alejo, teme intimidación y amenazas por parte del presunto autor intelectual del feminicidio, pues previo a las audiencias tuvieron en sus manos una entrevista realizada a Christian Eduardo en donde manifestó temer por la vida de su familia y la de él dentro del penal.

Que se aplique la ley,

no pedimos menos

"Estamos esperando 45 años de sentencia, no queremos menos, queremos que pague por lo que hizo, porque duele mucho, es una pérdida grande, dejó a dos de mis nietos sin madre. Era madre, hermana, amiga, era todo; era una gran mujer y la truncaron en todos sus aspectos", señaló Rosa Villaseñor, mamá de Erika.

Confiesa que los primeros días de audiencias fueron difíciles, el proceso le ha generado dolor, angustia, tristeza por ver que hubo testigos que no se presentaron

a declarar.

También teme que el presunto autor intelectual, haya intimidado a estos testigos para que se retractaran porque incluso ella ha sentido ese temor.

"El temor a las amenazas lo hay, a que me puedan intimidar en la calle, sí lo tengo y lo manifesté desde un principio".

La mamá de Erika, señala que las autoridades le han brindado acceso al proceso, "de cómo y porqué se ha hecho. Más detalles no podemos dar porque estamos en el último paso", por lo que espera que haya justicia, "esperamos que no haya corrupción, que nos apoyen, porque ha sido una pérdida muy grande tanto la de mi hija como la de mi nieto, que no quede impune, que no vayan a soltar tanto al autor intelectual como al autor material".

"Su familia, sus hijos, sus amigos, sus conocidos. Todos. El día que ella murió lo demostró toda la nación, queremos justicia, precisamente para no permitir más feminicidios de mujeres, que se aplique la ley como se debe de aplicar, no pedimos más", apuntó.

El testimonio clave

Jessica Nájera Alejo, refiere que hay esperanza en que el tribunal tome en consideración el testimonio de una persona que expone la relación del presunto autor intelectual y la víctima. Esta persona también habría visto el arma con el que se llevó a cabo el feminicidio y habría viajado en un vehículo relacionado.

"Da nombre de la persona que lo realizó (el feminicidio) y de la persona que lo pagó. Solicitamos que el tribunal pida la pena máxima por feminicidio ya que no solo se arrebató la vida a Erika, también a su hijo, ella estaba a días de dar a luz. Se le priva de la vida un miércoles y ella tenía programado el parto para el lunes", recuerda.

"A ese bebé su familia lo esperaba con mucho amor, sus abuelos, sus tíos".

La defensora, espera que el caso sirva como ejemplo y como señal de no impunidad y no repetición. "Que se vea que en San Luis hay justicia. Si hay elementos suficientes que se le castigue a esta persona con la sanción que nos marca el Código Penal vigente. Que sea un ejemplo para que no se prive de la vida a más mujeres".