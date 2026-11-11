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Tiene Pozos reglamento de protección

Por Leonel Mora

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Tiene Pozos reglamento de protección
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      Las denuncias ciudadanas por presunto maltrato, abandono o descuido de animales contarán con un procedimiento específico de atención en Villa de Pozos, luego de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales.

      La normativa establece los mecanismos para que la Dirección de Bienestar Animal reciba reportes, realice inspecciones y verifique las condiciones en que se encuentran los animales, señalados en las denuncias. Cuando las circunstancias lo ameriten, la autoridad municipal podrá aplicar medidas de seguridad para proteger su integridad.

      El reglamento fija además plazos y etapas para el seguimiento de cada caso, desde la recepción de la denuncia y las visitas de inspección hasta la valoración de pruebas y la emisión de resoluciones.

      La nueva normativa contempla también la posibilidad de impugnar resoluciones mediante recursos administrativos y prevé la aplicación complementaria de la legislación estatal y de las normas oficiales mexicanas (NOM) vigentes en materia de bienestar animal.

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      Con estas herramientas, la autoridad municipal busca fortalecer la atención de reportes relacionados con posibles actos de maltrato y garantizar que las denuncias sean analizadas con base en procedimientos establecidos en la Ley.

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