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Titulación sin costo llega a egresados de la UICSLP

Cinco jóvenes de Matlapa y Ciudad Valles recibieron su título profesional mediante becas estatales

Por Redacción

Mayo 18, 2026 11:35 a.m.
A
Titulación sin costo llega a egresados de la UICSLP

Cinco egresadas y egresados de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) recibieron su título profesional mediante el programa de titulación gratuita, impulsado por el Gobierno del Estado.

La entrega se realizó en la Unidad Académica de Tamuín y benefició a cuatro egresados de la Unidad Académica de Matlapa y a uno más de Ciudad Valles.

Con este apoyo, las y los jóvenes concluyeron formalmente su proceso académico y ahora cuentan con un documento que fortalece sus oportunidades laborales y profesionales.

La UICSLP destacó que este tipo de becas permite acompañar a estudiantes de distintas regiones del estado en la etapa final de su formación universitaria.

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