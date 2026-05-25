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Tormentas dañan bombas de pozos

Ahora sólo hay un equipo fuera de operaciones

Por Rolando Morales

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Tormentas dañan bombas de pozos
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      Las tormentas eléctricas registradas en la zona metropolitana provocaron paros temporales en distintos pozos de abastecimiento operados por el organismo Interapas, debido a variaciones de voltaje ocasionadas por la actividad eléctrica, de acuerdo con lo informado por el propio organismo.

      Impacto en la comunidad

      Actualmente, el único pozo que permanece fuera de operación es San Antonio Infonavit, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que se presentaran fallas relacionadas con el suministro eléctrico. El organismo informó que ya se realizó el reporte correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender el problema.

      En días recientes, otros pozos también resultaron afectados por las condiciones climatológicas, aunque fueron restablecidos tras algunas horas de interrupción. Entre ellos se encuentran Dalias, Paseo, Españita, Huerta del Ángel, Cortijo, Rivas Guillén, Jardines del Valle, Coronel Espinosa, Lomas III y Mezquital III.

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      Acciones de la autoridad

      Interapas señaló que este tipo de interrupciones podrían repetirse mientras continúen las tormentas eléctricas en la región, por lo que mantendrán el monitoreo de la infraestructura hidráulica para reactivar los equipos una vez que existan condiciones eléctricas estables.

      Por otra parte, el organismo informó que este viernes fue reactivado el pozo Lomas del Mezquital, al norte de San Luis Potosí, luego de concluir la instalación de un nuevo equipo de bombeo.

      Con la puesta en operación de esta fuente de abastecimiento, el suministro de agua comenzará a normalizarse gradualmente en colonias como Rural Atlas, Lomas del Río, Lomas del Mezquital, Valle del Tecnológico, Industrial Aviación Tercera Sección, Tecnológico, Torres de México, Lomas del Camino y Jacarandas, entre otras zonas del sector norte de la capital potosina.

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