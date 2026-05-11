Transmisiones de juegos del Mundial traerán derrama económica

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reiteró que sí se realizarán transmisiones de partidos del Mundial FIFA 2026 en la Plaza de Los Fundadores, pese a los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la posibilidad de descartar actividades en esta sede por presuntas condiciones estructurales.

Durante la presentación de las actividades contempladas para el Mundial 2026, el edil capitalino aseguró que la plaza se encuentra en condiciones óptimas, luego de los estudios realizados por el Colegio de Ingenieros y la Facultad de Ingeniería, además de señalar que el espacio ya fue sometido a prueba durante el más reciente Festival San Luis en Primavera.

Galindo Ceballos explicó que, como medida preventiva para proteger la zona, el acceso será limitado a tres mil personas y únicamente en partidos considerados clave, como la inauguración, los encuentros de la Selección Mexicana y la final, podría implementarse un sistema de control adicional.

Agregó que la sede principal de las transmisiones será precisamente este espacio del Centro Histórico.

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Asimismo, detalló que otras actividades se extenderán hacia Plaza del Carmen y Plaza de Armas; sin embargo, aclaró que la pantalla principal permanecerá en Fundadores y que las dinámicas organizadas estarán encaminadas a concentrar la actividad en ese punto.

Por otra parte, el presidente municipal respondió a los cuestionamientos realizados por el diputado local César Arturo Lara Rocha, quien calificó como "sorprendente" el presunto gasto superior a 13 millones de pesos para actividades relacionadas con el Mundial FIFA 2026, al considerar que existen otras necesidades prioritarias en la capital, como el abasto de agua y las vialidades.

Galindo Ceballos defendió la inversión y sostuvo que el municipio cuenta con suficiencia presupuestal para atender obra pública e infraestructura sin afectar los recursos destinados a las actividades mundialistas.

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El alcalde afirmó que este año se contempla una inversión cercana a mil millones de pesos en obra pública y rechazó que el proyecto del Mundial represente un desvío de recursos. Además, aseguró que este tipo de eventos generan beneficios económicos para la ciudad.

Finalmente, se comprometió a transparentar los resultados finales sobre el costo-beneficio y la derrama económica generada por las actividades mundialistas, con el objetivo de responder a las críticas y demostrar el impacto económico para la ciudadanía.