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Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:20 p.m.
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Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo
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      Luego de la polémica generada por las primeras detenciones derivadas de la llamada "Ley Serrano", el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aseguró que, hasta el momento, no existen elementos para considerar que los hechos investigados estén relacionados con el ejercicio periodístico.

      El posicionamiento fue emitido tras la inquietud generada por notas periodísticas y videos difundidos en redes sociales sobre las detenciones realizadas el pasado 21 de mayo de 2026.

      En el documento, el organismo señaló que realizó una reunión de análisis para evaluar el caso y precisó que dará seguimiento a cualquier situación que pudiera limitar la actividad periodística en San Luis Potosí.

      El Mecanismo también defendió la libertad de expresión y el respeto al ejercicio periodístico, al tiempo que pidió a autoridades estatales, municipales y organismos públicos actuar con apego a los derechos humanos.

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      La postura surge luego de que organizaciones civiles y defensores de la libertad de expresión advirtieran posibles riesgos por la aplicación del artículo 187 Ter del Código Penal, conocido como "Ley Serrano", utilizado por la Fiscalía General del Estado en las recientes aprehensiones relacionadas con inteligencia artificial.

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      El pronunciamiento fue firmado por integrantes del Mecanismo Estatal, conformado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Derechos Humanos de la SSPC, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la CEDH, el Congreso del Estado y representantes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

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