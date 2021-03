Tras un ríspido proceso, eligen por fin a la nueva titular de la CEDH

A unas horas de cumplirse el plazo para la elección, Giovanna Itzel Argüelles Moreno resultó electa presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para el período del 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2025.

En sesión ordinaria presencial del Pleno del Congreso del Estado, la ex directora de Equidad y No Discriminación del organismo autónomo y ex militante del PRI, obtuvo 18 sufragios, cantidad necesaria para la votación calificada, establecida en la Ley de la CEDH para la elección de la titularidad de la presidencia.

La ombudsman electa sustituye a Alejandro García Alvarado, presidente interino, quien asumió el cargo ante la renuncia de Jorge Andrés López Espinosa para contender como candidato al Ayuntamiento capitalino por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC).

En la contienda participaron: Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, activista y funcionaria de la Fiscalía General del Estado (FGE); María del Rosario Torres Mata, fundadora y presidenta y fundadora de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C.; Ma. Guadalupe Mendiola Acosta, activista e integrante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C.; Celia García Valdivieso, activista y directora del Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruiz" A.C.; y Olga Liliana Palacios Pérez, coordinadora municipal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

Además, Beatriz Saraí Aguilera Gallegos, catedrática de la Facultad de Derecho e integrante de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UASLP; Giselle Meza Martell, consejera de la CEDH y Karina Rangel Castilla, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Aparte, el Pleno del Congreso del Estado, eligió a los 10 integrantes propietarios de la Consejería Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para el período del 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2025.

Las consejeras corresponden a Xóchitl Guadalupe Rangel Romero; Zeferina Catalina Torres Cuevas; Edith Pérez Rodríguez; Cynthia Danira Juárez Camacho; y Elizabeth Jalomo de León.

Y los consejeros electos son: Martin Beltrán Saucedo; Juan Manuel Frías Sánchez; Emmanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente; Carlos Alejandro Hernández Rivera; y Luis Alberto Morán Delgadillo.

Por su parte, los suplentes corresponden a: Claudia Espinosa Almaguer; Laura Elena Martínez Martínez; Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa; Roxana Hernández Herrera; Víctor Hugo Liceaga Rojas; Edwin Michel Hernández Piña; y Fernando Sánchez Lárraga.

El cuerpo colegiado votó a cinco consejeras, pese a que solo debieron ser cuatro, dado que la presidenta también funge como consejera.