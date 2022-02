Tres meses sin agua generan protesta en Jardines de Oriente

En Jardines de Oriente, sus habitantes sufren la falta de agua potable de manera casi completa desde hace tres meses, lo que los obligó a realizar una protesta durante la mañana de este lunes en el cruce de la calle Inglaterra y la lateral norte de la carretera 57.

La manifestación duró aproximadamente una hora y media con poco más de una venitena de personas pidiendo la atención de autoridades municipales y concretamente del organismo operador del agua potable y saneamiento, Interapas.

Algunas vecinas de este fraccionamiento, dijeron que antes de ese periodo de tres meses, el suministro de agua llegaba cada tercer día, "un rato en la mañana, de 7:00 a 9:00 horas, y otro rato por la tarde - noche", pero en la actualidad, de acumulan los días sin que llegue una sola gota desde la red.

Hay familias que están pagando hasta dos entregas de pipas a la semana, de 250 pesos cada una, y que se preguntan cómo hacer para cubrir este gasto y aparte pagar el recibo de Interapas, el cua llega puntualmente, a diferencia del líquido.

Al parecer, la manifestación terminó cuando personal de Atención Ciudadana del Ayuntamiento hizo acto de presencia para dialogar con las y los inconformes. Personal de Interapas también ofreció atender la problemática de este fraccionamiento.

Los habitantes de Jardines de Oriente no descartaron repetir la protesta de hoy, en la que se optó por no bloquear los carriles centrales de la carretera 57, aunque esa es una medida que sería considerada si no se obtiene una respuesta satisfactoria al desabasto de agua que padece el sector.