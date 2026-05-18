Tres municipios, "focos rojos" por inseguridad: Gallardo

En la actualidad, tres municipios de San Luis Potosí se encuentran considerados como "puntos rojos" en materia de seguridad, reconoció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Previo a participar en la toma de protesta del mando y protesta de Bandera del general José Luis Cruz Aguilar como comandante de la Doceava Zona Militar de la Sedena, refirió que corresponden a Matehuala, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.

Expuso que la delincuencia se concentraba en los 59 municipios de la entidad potosina, sin embargo, actualmente solo persiste en tales municipalidades.

Gallardo Cardona informó que el principal delito que cometen, corresponde a narcomenudeo en sus diferentes modalidades delictivas, pero también asesinatos, cuyo modus operandi consiste en asesinar a las víctimas y regresar a su estado de origen.

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En entrevista, exteriorizó que los criminales de San Felipe, Guanajuato ingresan a Villa de Reyes; y los delincuentes precedentes de Ojuelos, Jalisco a Villa de Arriaga, por lo cual, mantienen operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

"Tenemos municipios que han sido importantes en el combate al crimen como lo hemos venido comentando. Villa de Reyes y Villa de Arriaga, y por el otro lado, Matehuala", concluyó.