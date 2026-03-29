Tres nuevos hospitales privados ampliarán servicios de salud en SLP

En la actualidad, existen tres hospitales particulares en construcción, ubicados en la Zona metropolitana de San Luis Potosí, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Describió que los proyectos corresponden a Médica ORLI en Villa de Pozos, cuyo complejo hospitalario tendrá 95 camas, así como Bona Dea Torre Médica con más de 85 consultorios y 50 Doctors en Villa Magna.

"Creo que todo eso acerca los servicios médicos a la población en general. Además de los hospitales que tenemos en el estado como el Ángeles, el Lomas; los hospitales Charbel", subrayó.

Aunado a ello, destacó que, con los procesos de procuración de trasplantes con la Beneficencia Española, se fortalece la infraestructura hospitalaria privada en San Luis Potosí.

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Refirió que la incorporación de los tres nosocomios privados permitirá ampliar la cobertura de atención médica, pues brindarán servicios especializados como tratamientos de hemodiálisis, entre otros.

La funcionaria estatal expuso que, si bien la mayoría de los complejos hospitalarios de la iniciativa privada se ubican en la zona metropolitana, el año pasado se abrió un hospital privado en municipio de Ciudad Valles.

"Creo que eso es muy importante por la demanda que se tiene, pero también por todo el reconocimiento que se les da a los médicos potosinos, y no nada más el interés del estado, sino también como lo ha comentado el secretario de economía, del turismo médico que se puede llegar a tener", concluyó.