Turismo de adultos mayores, el que más gasta en la Huasteca

Los turistas mayores de 60 años son los que gastan más en sus vistas a la Huasteca potosina, de acuerdo con informes de la Secretaría de Turismo (Sectur).

En la primera sesión del Consejo Consultivo de Turismo Estatal, hubo una exposición de estimaciones del gasto que ejercen los visitantes por grupos de edades, a los que identificaban por las letras generacionales.

En este resumen, se dio a conocer que la generación 'Boomers' (61-79 años) es la que más gasta por día, con un promedio de 6 mil a 10 mil pesos, debido a que tienen mayor poder adquisitivo y mayor tiempo para pasear.

Los que siguen en gastos son los de la generación X (45 a 60 años), quienes registran una media de gastos de 2 mil a 3 mil 500 pesos.

Los millennials (de 29 a 44 años) gastan entre mil 800 a 2 mil 800 por día y quienes menos poder adquisitivo tienen son los de la generación Z, con un desembolso de 1 mil 200 a 1 mil 800 pesos.

Estos estándares fueron presentados por funcionarios de la Sectur, ante el recién creado Consejo, en la sesión llevada a cabo el jueves 27 de noviembre y de vara a la época vacacional de diciembre.