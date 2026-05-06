Turismo deja 404 mdp en puente largo

San Luis Potosí registró una derrama económica estimada de 404 millones de pesos durante el segundo fin de semana largo de 2026, informó la Secretaría de Turismo estatal.

De acuerdo con el área de Planeación y Estadística de la dependencia, la cifra representa un crecimiento de 1.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante el periodo del 1 al 4 de mayo, la ocupación hotelera promedio en el estado fue de 62.8 por ciento.

La región con mayor ocupación fue la Huasteca, con 87.5 por ciento, seguida de la región Media, con 73 por ciento. En tanto, la región Centro reportó 50.1 por ciento y el Altiplano, 48.3 por ciento.

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La Sectur estimó una afluencia de 201 mil 672 personas, entre turistas hospedados en hoteles, alojamientos alternativos, visitantes de un solo día y personas que se alojaron con familiares o conocidos.

Según la dependencia, esta cifra significó un incremento de 1.5 por ciento respecto al año anterior, lo que refleja una actividad turística sostenida en las cuatro regiones del estado.