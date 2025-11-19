logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UASLP define mañana a quien encabezará Derecho

Se confirma, la terna integrada por Delgado Sam, Lastras Martínez y González Cázares, será votada mañana por el CDU.

Por Pulso Online

Noviembre 19, 2025 01:40 p.m.
A
UASLP define mañana a quien encabezará Derecho

La Rectoría de la UASLP ya recibió la terna oficial enviada por el Comité Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho, integrada por Javier Delgado SamLuz María Lastras y Georgina González Cázares.

Con el documento en mano, la administración central convocó al Consejo Directivo Universitario (CDU) a sesión este jueves a las 11:00 horas, donde se revisarán los expedientes y se someterá a votación la designación.

El proceso ocurre tras la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, quien dejó la Dirección de la Facultad en octubre pasado luego del escándalo por un caso de violación al interior del plantel, lo que obligó a activar un relevo anticipado y abrir una convocatoria con 12 aspirantes iniciales.

Tras varias horas de análisis, el Comité Técnico depuró la lista y definió la terna que hoy ya está en Rectoría.
Con ello, la elección podría quedar resuelta mañana mismo, definiendo a la nueva directora o el nuevo director de Derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

UASLP define mañana a quien encabezará Derecho
UASLP define mañana a quien encabezará Derecho

UASLP define mañana a quien encabezará Derecho

SLP

Pulso Online

Se confirma, la terna integrada por Delgado Sam, Lastras Martínez y González Cázares, será votada mañana por el CDU.

Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV
Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV

Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV

SLP

Rubén Pacheco

Torres Sánchez confirma que la propuesta se enviará antes de que termine el año y será consultada con colectivos de víctimas.

Pozos no fracasó: Badillo dice que solo atraviesa su "curva de aprendizaje"
Pozos no fracasó: Badillo dice que solo atraviesa su "curva de aprendizaje"

Pozos no fracasó: Badillo dice que solo atraviesa su "curva de aprendizaje"

SLP

Leonel Mora

El legislador de Morena asegura que las carencias actuales son parte del proceso y que el nuevo municipio es irreversible.

"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital
"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital

"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital

SLP

Pulso Online

Gabriela Torres busca incluir grabación, tenencia y extorsión con contenido íntimo.