UASLP define mañana a quien encabezará Derecho

La Rectoría de la UASLP ya recibió la terna oficial enviada por el Comité Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho, integrada por Javier Delgado Sam, Luz María Lastras y Georgina González Cázares.

Con el documento en mano, la administración central convocó al Consejo Directivo Universitario (CDU) a sesión este jueves a las 11:00 horas, donde se revisarán los expedientes y se someterá a votación la designación.

El proceso ocurre tras la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, quien dejó la Dirección de la Facultad en octubre pasado luego del escándalo por un caso de violación al interior del plantel, lo que obligó a activar un relevo anticipado y abrir una convocatoria con 12 aspirantes iniciales.

Tras varias horas de análisis, el Comité Técnico depuró la lista y definió la terna que hoy ya está en Rectoría.

Con ello, la elección podría quedar resuelta mañana mismo, definiendo a la nueva directora o el nuevo director de Derecho.

