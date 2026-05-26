Última semana para obtener descuento en control vehicular
Sefin mantendrá módulos en Tangamanga I y II hasta el 31 de mayo
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La Secretaría de Finanzas del Estado informó que el programa de descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de control vehicular concluirá el próximo 31 de mayo.
Como parte de las acciones para facilitar el trámite a la ciudadanía, la dependencia instaló módulos móviles en los parques Tangamanga I y II, donde las y los contribuyentes pueden realizar pagos de manera ágil.
De acuerdo con la Sefin, los módulos también brindarán atención el sábado 30 y domingo 31 de mayo, con el objetivo de ampliar las opciones para quienes buscan regularizar su situación vehicular antes de que concluya el programa.
Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.
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La dependencia invitó a las y los automovilistas a aprovechar los últimos días de este beneficio.
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