Última semana para obtener descuento en control vehicular

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La Secretaría de Finanzas del Estado informó que el programa de descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de control vehicular concluirá el próximo 31 de mayo.

Como parte de las acciones para facilitar el trámite a la ciudadanía, la dependencia instaló módulos móviles en los parques Tangamanga I y II, donde las y los contribuyentes pueden realizar pagos de manera ágil.

De acuerdo con la Sefin, los módulos también brindarán atención el sábado 30 y domingo 31 de mayo, con el objetivo de ampliar las opciones para quienes buscan regularizar su situación vehicular antes de que concluya el programa.

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La dependencia invitó a las y los automovilistas a aprovechar los últimos días de este beneficio.