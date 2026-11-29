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La falta de espacios para estacionar en barrios tradicionales como Tlaxcala y San Miguelito ha llevado a algunos automovilistas, a ocupar las banquetas para dejar sus vehículos, una práctica que la Policía Vial, busca contener mediante operativos permanentes. La problemática, reconoció la corporación, también está relacionada con lo estrecho de las calles y la distancia que tendrían que recorrer algunos residentes para encontrar otro lugar donde estacionarse.

José Adolfo Ortiz Ibáñez, director general de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, indicó que estas conductas ya han derivado en infracciones y retiro de vehículos. No obstante, admitió que existe una dificultad para atender el problema, pues algunos vecinos no cuentan con alternativas cercanas para dejar sus automóviles.

Los reportes también alcanzan las inmediaciones de la iglesia de Tequis, donde se han señalado vehículos estacionados sobre la banqueta, situación que el funcionario reconoció como una práctica no permitida. Aunque dijo desconocer los casos difundidos en redes sociales, aseguró que instruirán una mayor atención en ese punto para sancionar cuando corresponda.

Ortiz Ibáñez agregó que mantienen vigilancia en el jardín de Tequis y sus alrededores, principalmente por la presencia de la ciclovía. Aseguró que el operativo continuará para evitar que los automóviles invadan espacios destinados al tránsito peatonal, incluso cuando se trate de calles donde la disponibilidad de estacionamiento representa una dificultad para los habitantes.

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