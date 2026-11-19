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Cruzar a pie la carretera 57 continúa siendo uno de los principales desafíos de movilidad para habitantes de Villa de Pozos, particularmente en zonas de alta afluencia vehicular como los puentes de Julián de los Reyes y avenida Seminario, donde diariamente peatones deben sortear el intenso tránsito para trasladarse entre colonias, centros de trabajo, escuelas

y comercios.

Ante esta situación, la Dirección de Movilidad de la Guardia Civil Municipal informó que mantiene gestiones ante autoridades estatales y federales para impulsar la instalación de infraestructura que permita realizar cruces más seguros en distintos puntos de esta vialidad, considerada uno de los corredores carreteros más transitados de la zona metropolitana.

La dependencia señaló que ambos puentes se encuentran entre los sitios donde se ha planteado la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad peatonal, con el propósito de reducir riesgos para quienes se desplazan a pie por el sector.

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No obstante, precisó que los registros de accidentes muestran una mayor incidencia en el costado opuesto de la carretera, en un tramo que no se encuentra bajo jurisdicción municipal, por lo que las posibilidades de intervención directa por parte del Ayuntamiento son limitadas.