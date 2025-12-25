logo pulso
PAZ, AMOR Y ARMONÍA

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Un supuesto inspector dejó sin casa a perritos

Ayuntamiento se deslinda del retiro, tras denuncia de vecinos.

Por Rolando Morales

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Un supuesto inspector dejó sin casa a perritos

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, deslindó al gobierno municipal del retiro y desecho de casitas de madera destinadas a resguardar a perros en situación de calle, ubicadas a un costado de la Iglesia del Perpetuo Socorro, sobre la calle Tomasa Estévez, casi esquina con Mariano Arista.

El funcionario informó que, tras la difusión del hecho en redes sociales, acudió personalmente al lugar con el objetivo de aclarar que ninguna dependencia municipal participó en la remoción de estos refugios improvisados para perros comunitarios que habitualmente permanecen en la zona.

Mendieta Rivera señaló que una persona se ostentó de manera indebida como inspector del Ayuntamiento para retirar las casitas, calificando la acción como grave y perjudicial para los animales. 

Recalcó que la Dirección de Gestión Ecológica no realiza ni ha realizado este tipo de operativos, al tratarse de estructuras que cumplen una función de protección para animales en situación de calle.

