Un supuesto inspector dejó sin casa a perritos
Ayuntamiento se deslinda del retiro, tras denuncia de vecinos.
El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, deslindó al gobierno municipal del retiro y desecho de casitas de madera destinadas a resguardar a perros en situación de calle, ubicadas a un costado de la Iglesia del Perpetuo Socorro, sobre la calle Tomasa Estévez, casi esquina con Mariano Arista.
El funcionario informó que, tras la difusión del hecho en redes sociales, acudió personalmente al lugar con el objetivo de aclarar que ninguna dependencia municipal participó en la remoción de estos refugios improvisados para perros comunitarios que habitualmente permanecen en la zona.
Mendieta Rivera señaló que una persona se ostentó de manera indebida como inspector del Ayuntamiento para retirar las casitas, calificando la acción como grave y perjudicial para los animales.
Recalcó que la Dirección de Gestión Ecológica no realiza ni ha realizado este tipo de operativos, al tratarse de estructuras que cumplen una función de protección para animales en situación de calle.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Papa León XIV pide "respeto por la vida humana"
El Universal
El Pontífice insta a valorarla en su mensaje navideño
Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025
Redacción
La Guardia Civil Estatal detiene a 35 personas durante operativos de cierre de 2025, abarcando diversos delitos.
Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña
Redacción
El organismo realiza muestreos y análisis antes de distribuir el agua a la red.