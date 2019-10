"¡Una gringa para el gringo!", pide embajador de EU

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, degustó unos tacos al pastor en una taquería del Centro Histórico de la Ciudad de México y haciendo gala de su buen sentido de humor pidió "una gringa para el gringo".

El diplomático subió a sus redes sociales un video en el que se le escucha entablar una conversación con el personal del lugar al decirles ¡Mmmmh! Buenísimos. ¡Qué pena que mi hijo no está aquí conmigo porque él se comería yo creo toda esa carne!

Landau haciendo uso de su buen sentido de humos les dice a los taqueros "Okay. Entonces una gringa para el gringo".

Dentro del mismo tema, el embajador Christopher Landau comentó más tarde en sus redes sociales una nota de EL UNIVERSAL sobre la muerte de la oveja más lanuda del mundo, "Así me siento yo después de toda esta riquísima comida mexicana. ¿Será mera coincidencia o Chris Landau = Chris Lanuda? ", dijo.

