Una obra estatal dañó drenaje de Lago Hielmar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El hundimiento registrado en la calle Lago Hielmar, en la colonia San Luis Rey, estaría relacionado con daños a la infraestructura sanitaria durante la ejecución de una obra estatal, luego de que los pozos de visita de la red quedaran cubiertos, informó Interapas al iniciar los trabajos de rehabilitación

en la zona.

El organismo realizó una inspección después de que el pavimento colapsara tras el paso de un camión recolector de basura. En una primera revisión, la Dirección de Construcción evaluaba distintas causas, entre ellas una fuga de agua potable, daños en el drenaje o la posible inexistencia de infraestructura sanitaria.

Sin embargo, durante los trabajos de diagnóstico se detectó que los pozos de visita del sistema de drenaje habían quedado cubiertos por las obras estatales, situación que habría provocado afectaciones en la tubería y derivado en el hundimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A partir de este hallazgo, Interapas comenzó la sustitución del tramo dañado del colector sanitario, que tiene un diámetro de 36 pulgadas. La intervención se realiza sobre Lago Hielmar, entre Laguna de Términos y Lago de Mayrán, y busca restablecer las condiciones de funcionamiento

de la red.

El colapso había obligado a colocar barreras y cintas de precaución para evitar accidentes entre peatones y automovilistas. La reparación del drenaje será seguida por la reconstrucción del pavimento, aunque el organismo no precisó cuánto tiempo tomarán los trabajos ni cuándo quedará restablecida la circulación en el punto.