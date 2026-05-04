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Una pasajera evitó tragedia en choque de dos autobuses

Corrió para retomar el control del autobús, haciendo a un lado al operador inconsciente

Por Huasteca Hoy

Mayo 04, 2026 12:26 p.m.
A
Una pasajera evitó tragedia en choque de dos autobuses

De no ser por la intervención de Liliana, las consecuencias hubieran sido fatales en el accidente ocurrido la noche del sábado en la carretera Valles-Tamazunchale.

Ella viajaba como pasajera en el autobús número 910 de la línea Transportes Vencedor; lo abordó en la delegación de El Pujal para retornar a la cabecera municipal de Ciudad Valles.

Luego del peritaje que realizaron las autoridades, se supo que delante de ese autobús iba la unidad número 279 de la misma línea, cuyo operador perdió el control del volante al pasar por una curva ubicada a la altura del rancho Villa Fierro, entre El Pujal y La Calera.

En ese momento estaba lloviendo; dicha unidad derrapó y quedó atravesada sobre los carriles. El chofer del 910 no la vio a tiempo y la impactó en la parte posterior, proyectándola contra el camellón.

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Debido al fuerte impacto, el chofer del autobús 910 quedó inconsciente y la unidad continuó en movimiento, sin control, dirigiéndose hacia un desnivel. Fue ahí donde ocurrió un acto heroico que nadie esperaba.

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Liliana tenía apenas unos días de haber concluido la capacitación para laborar como operadora del servicio público en esa misma empresa. Al ver que el chofer no reaccionaba, se levantó de su asiento y corrió para retomar el control del autobús, haciendo a un lado al operador.

Logró detener la unidad antes de impactar contra la barrera de contención y evitó que cayera al desnivel.

Fuentes oficiales informaron que, además del chofer, dos pasajeros resultaron lesionados; mientras que del autobús 279 hubo cuatro heridos, aunque uno no requirió atención médica.

En total fueron seis lesionados, pero la mayoría sufrió lesiones menores, por lo que esa misma noche fueron dados de alta. Solo el chofer del autobús 910 continúa hospitalizado, aunque fuera de peligro.

Liliana iniciaría labores esta misma semana en un autobús que cubrirá la ruta de Valles hacia algún municipio de la Huasteca.

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