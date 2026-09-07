logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UPSLP prevé pedir 40 mdp en el 2027

Esto, para cubrir sus gastos de operación, dice rector

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
UPSLP prevé pedir 40 mdp en el 2027
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) calcula que necesitará hasta 40 millones de pesos adicionales en 2027 para cubrir sus gastos de operación y atender su crecimiento, de acuerdo con el rector Néstor Eduardo Garza Álvarez.

      El planteamiento ocurre mientras la institución todavía incorpora un aumento presupuestal de casi 30 millones de pesos correspondiente a 2026. Esos recursos se integrarán a sus finanzas entre septiembre y diciembre, una vez firmado el convenio modificatorio.

      Para este cierre de año, la universidad no tiene recursos pendientes de recibir de los gobiernos estatal y federal. Garza Álvarez explicó que contar con las ministraciones a tiempo ha permitido cubrir los compromisos financieros y mantener las actividades de 

      la institución.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los 40 millones de pesos para 2027 todavía no están definidos. El monto dependerá de lo que la universidad determine como necesario para mantener su operación y continuar con su crecimiento durante el próximo año.

      Por ahora, la diferencia entre ambos ejercicios ya está planteada: mientras para cerrar 2026 la UPSLP obtuvo cerca de 30 millones de pesos adicionales, para 2027 estima que podría requerir hasta 40 millones más.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Buscan conectar tren de pasajeros con Red Metro
        Buscan conectar tren de pasajeros con Red Metro

        Buscan conectar tren de pasajeros con Red Metro

        SLP

        Rubén Pacheco

        El proyecto ferroviario que atraviesa San Luis Potosí busca detonar el desarrollo económico regional.

        Perros robot apoyan vigilancia en SLP
        Perros robot apoyan vigilancia en SLP

        Perros robot apoyan vigilancia en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Guardia Civil Estatal y C5 utilizan perros robots para identificar vehículos con reporte de robo.

        San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos
        San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos

        San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Uno de los principales retos es la negativa familiar tras la manifestación en vida de donación.

        Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos
        Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

        Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

        SLP

        Pulso Online

        Tienen que reportar cualquier tipo de abuso o maltrato; las omisiones podrán ser sancionadas.