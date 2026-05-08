Vacaciones adelantadas van: SEGE; "cambiaría la decisión", dice Gallardo

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, sostuvo que el adelanto del periodo vacacional al 5 de junio "no creo que por ningún motivo se vaya a modificar", luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señalara esta mañana que todavía no existe un calendario escolar definido.

En entrevista exclusiva con Pulso Online, el funcionario estatal afirmó que la decisión fue tomada el jueves durante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por los secretarios de Educación de los estados y el titular de la SEP, Mario Delgado.

"Tomamos esta decisión de manera unánime, después de un análisis de varios factores", declaró Torres Cedillo, al ser cuestionado sobre si el cierre del ciclo escolar el próximo 5 de junio estaba ya definido.

La declaración contrasta con lo expresado por Sheinbaum, quien afirmó que el adelanto vacacional era todavía "una propuesta" planteada por estados y maestros, y que era necesario esperar una definición final para evitar que niñas y niños pierdan clases.

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Torres Cedillo dijo que le llamó la atención esa postura, pues aseguró que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas tiene legalidad para definir el calendario mediante votación unánime.

"Ya es un acuerdo a nivel nacional", sostuvo.

El secretario adelantó que el ajuste trascenderá a los siguientes ciclos escolares, por lo que ya no habría clases en las dos últimas semanas de junio ni durante julio.

"Ya no volveremos a tener clases en las dos semanas últimas de junio y en el mes de julio", afirmó.

De acuerdo con el funcionario, el principal factor para modificar el calendario son las altas temperaturas. Calculó que 80 por ciento de la decisión obedece al clima y 20 por ciento al Mundial de Futbol 2026, aunque reconoció que este último también tuvo peso por el posible ausentismo escolar, la movilidad y el impacto turístico.

Torres Cedillo señaló que algunos estados, como Jalisco, expusieron antecedentes de afectaciones y colapsos durante partidos previos, mientras que San Luis Potosí planteó la necesidad de considerar el calor extremo que enfrentan estudiantes en las aulas.

El titular de la SEGE reconoció que la decisión puede afectar a padres y madres trabajadoras, así como al sector educativo privado. Por ello, dijo que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó preparar actividades posteriores al cierre del ciclo escolar.

Estas alternativas incluirían campamentos deportivos, culturales y académicos en espacios seguros, con el objetivo de apoyar a familias que no tienen dónde dejar a sus hijos durante el periodo vacacional.

El funcionario precisó que la medida aplicará para educación básica y media superior, es decir, primaria, secundaria y preparatoria, tanto en escuelas públicas como privadas. En el caso de las universidades, explicó que cada institución mantiene su propio calendario, aunque la autoridad estatal podría ser flexible si fuera necesario.

También indicó que los colegios particulares deberán ajustarse al cierre oficial del ciclo escolar, debido a que la SEGE valida administrativamente los documentos y certificados necesarios para que los estudiantes pasen de grado o nivel educativo.

Torres Cedillo reconoció además que hay retos administrativos y académicos para cerrar el ciclo, por lo que directores de educación básica trabajan con autoridades federales en propuestas para concluir el programa y validar la documentación escolar.

CAMBIARÍA DISPOSICIÓN: GALLARDO

Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo matizó que no existe un calendario escolar definido ante el recorte del sistema escolarizado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo que, si lleva a cabo una modificación San Luis Potosí actualizará la programación inicial.

Refirió que hasta el momento, el información oficial corresponde a la difundida este jueves por la tarde, es decir, concluye el próximo 5 de junio e inicia el próximo 31 de agosto.

Ante la inconformidad referida por madres de familia, Gallardo Cardona deslindó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) como responsable de la medida, toda vez que la disposición fue establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Dejar claro que nosotros solo no estamos adaptando a la decisión de la SEP (...) son los 32 estados, no solo San Luis Potosí", complementó.

En entrevista, reconoció que la planta docente deberá agilizar el plan de estudios contemplado, a fin de abarcar todo el contenido y que no existan afectaciones para los estudiantes.

"Lo que hicimos precisamente ayer, fue anunciarlo porque así se nos pidió cuando acaba e inicia el ciclo escolar, para que ya tengan todo lo necesario los padres para tomar en cuenta", concluyó.