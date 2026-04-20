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"La Villita" operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz

Un pleito con armas de fuego dejó tres fallecidos en el antro de Muñoz

Por Rubén Pacheco

Abril 20, 2026 01:47 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

En casi cuatro meses del 2026, se ha procedido con la clausura de 16 bares o centros nocturnos en las cuatro regiones de la entidad, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Este domingo por la madrugada, una riña al interior del bar La Villita, localizado en la avenida Muñoz, dejó como saldo tres hombres fallecidos y dos lesionados, luego de que durante la reyerta el o los contrincantes les dispararon con armas de fuego.

Describió que como sucedió con La Villita, a los establecimientos se les aplican las medidas administrativas por incumplir las disposiciones en la materia, es decir, la ausencia del visto bueno y la opinión técnica favorable.

"Este fin de semana clausuramos un negocio, donde por ahí hubo un incidente. Ya quedó totalmente clausurado, porque no contaba con los permisos por parte de Gobierno del Estado", remató.

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En entrevista, el funcionario estatal dijo que, si bien es complicado que las autoridades estén presentes ante ese tipo de circunstancias, la CEPC mantiene operativos cada fin de semana para inspeccionar el acatamiento de las normas de protección civil.

 
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