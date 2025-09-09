Vecinos apartan lugares en Alamitos y hasta cobran por estacionarse

San Luis Potosí.– En la colonia Alamitos, a unas cuadras del Centro Histórico, vecinos continúan con la práctica de apartar espacios de estacionamiento en la vía pública utilizando objetos y hasta recados intimidatorios en los parabrisas o retrovisores de los automóviles.

De acuerdo con testimonios de automovilistas, algunos mensajes advierten con llamar a la grúa aun cuando los vehículos no obstruyen cocheras ni rampas, lo que genera un ambiente de hostigamiento para quienes buscan estacionarse en la zona.

El problema se extiende a la calle Santos Degollado, casi esquina con Miguel de la Mora, donde se ha denunciado que una persona aparta lugares de manera constante y cobra a los conductores que desean estacionarse, como si se tratara de un servicio particular.

Además, comerciantes de la zona señalan que esta práctica ilegal les afecta directamente, ya que muchos clientes desisten de entrar a sus negocios por la falta de lugares disponibles para estacionarse, lo que se traduce en pérdidas económicas.

Cabe recordar que la normativa de tránsito municipal prohíbe apartar lugares con objetos o delimitar áreas de estacionamiento en la vía pública. A pesar de ello, conductores y comerciantes coinciden en que no se observa la presencia de autoridades para atender estas prácticas que afectan tanto la movilidad como la economía local en una de las zonas con mayor afluencia vehicular de la capital potosina.