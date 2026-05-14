Verde se une a Morena vs. el nepotismo

Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que su partido no está a favor del nepotismo en cargos de elección popular, en el contexto de las negociaciones con Morena y el PT para definir alianzas rumbo a las elecciones de 2027.

Declaraciones sobre nepotismo y alianzas electorales

La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa relacionada con los trabajos entre los partidos aliados, luego de que Morena colocó a Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas, órgano encargado de operar los acuerdos electorales con el Verde y el PT.

Al referirse al caso de San Luis Potosí, Castrejón reconoció que existen varios perfiles mencionados públicamente, tanto hombres como mujeres, pero sostuvo que el PVEM respetará la ley electoral y la Constitución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Igual que Morena y que la presidenta, no estamos a favor del nepotismo, eso es dejarlo muy claro", declaró.

Estrategia electoral y postura institucional

La dirigente verde señaló que su partido aspira a ir en coalición con Morena en la mayoría de los cargos y gubernaturas que estarán en disputa en 2027, aunque aclaró que todavía no se ha definido en cuántas ni en cuáles entidades competirán juntos.

El senador Higinio Martínez señaló que no apoyarán "el nepotismo legal o de alguna manera disfrazado."

Castrejón explicó que las definiciones se revisarán por etapas, primero en el ámbito federal y después en los escenarios locales, debido a que los calendarios electorales varían en cada estado.