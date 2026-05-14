logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Verde se une a Morena vs. el nepotismo

Dirigente nacional revela nueva postura del partido en rueda de prensa

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Verde se une a Morena vs. el nepotismo

Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que su partido no está a favor del nepotismo en cargos de elección popular, en el contexto de las negociaciones con Morena y el PT para definir alianzas rumbo a las elecciones de 2027.

Declaraciones sobre nepotismo y alianzas electorales

La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa relacionada con los trabajos entre los partidos aliados, luego de que Morena colocó a Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas, órgano encargado de operar los acuerdos electorales con el Verde y el PT.

Al referirse al caso de San Luis Potosí, Castrejón reconoció que existen varios perfiles mencionados públicamente, tanto hombres como mujeres, pero sostuvo que el PVEM respetará la ley electoral y la Constitución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Igual que Morena y que la presidenta, no estamos a favor del nepotismo, eso es dejarlo muy claro", declaró.

Estrategia electoral y postura institucional

La dirigente verde señaló que su partido aspira a ir en coalición con Morena en la mayoría de los cargos y gubernaturas que estarán en disputa en 2027, aunque aclaró que todavía no se ha definido en cuántas ni en cuáles entidades competirán juntos.

El senador Higinio Martínez señaló que no apoyarán "el nepotismo legal o de alguna manera disfrazado."

Castrejón explicó que las definiciones se revisarán por etapas, primero en el ámbito federal y después en los escenarios locales, debido a que los calendarios electorales varían en cada estado.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Concentrarán propuestas en dictamen único de reforma electoral
    Concentrarán propuestas en dictamen único de reforma electoral

    Concentrarán propuestas en dictamen único de reforma electoral

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Con presión del plazo, diputados y diputadas revisan temas como igualdad sustantiva y filtros a candidaturas

    Piden a juez requerir a Cuauhtli Badillo por proyecto Presa San José
    Piden a juez requerir a Cuauhtli Badillo por proyecto Presa San José

    Piden a juez requerir a Cuauhtli Badillo por proyecto Presa San José

    SLP

    Redacción

    La asociación pidió que el diputado documente gestiones, proyecto, calendario y presupuesto anunciado.

    Sin relevancia, revés de la SCJN al Congreso: Serrano
    Sin relevancia, revés de la SCJN al Congreso: Serrano

    Sin relevancia, revés de la SCJN al Congreso: Serrano

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Aseguró que simplemente queda sin efecto el cobro por infraestructura eléctrica en Villa de Ramos

    Alistan murales futboleros en puentes de Salvador Nava
    Alistan murales futboleros en puentes de Salvador Nava

    Alistan murales futboleros en puentes de Salvador Nava

    SLP

    Redacción

    El Ayuntamiento de SLP lanzó una convocatoria para intervenir espacios públicos rumbo al ambiente mundialista