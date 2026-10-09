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"Vía legal para defender terrenos": Zermeño G.

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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"Vía legal para defender terrenos": Zermeño G.
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantendrá la defensa legal de los terrenos arrendados a Distribuidora VEM y acatará las resoluciones sobre las actuaciones dentro del juicio, afirmó el rector Alejandro Zermeño Guerra, al fijar postura sobre la información publicada acerca de documentos aportados por la representación universitaria y cuestionados ante el Ministerio Público Federal.

         En un posicionamiento proporcionado a Pulso, Zermeño aseguró que la institución continuará utilizando todos los recursos y vías legales a su alcance para defender su patrimonio.

         "Como rector, mi responsabilidad es velar por los bienes universitarios y así lo seguiremos haciendo, siempre dentro del marco normativo y con respeto absoluto a las determinaciones de las autoridades correspondientes", expresó. 

        "Así que mientras exista una vía para defender el patrimonio de la UASLP, haremos uso de ella", agregó.

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