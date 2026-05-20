Víctimas de delitos, el 50% de los empresarios

Uno de cada dos socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha sufrido alguna modalidad de delito y también ha enfrentado un alza de 70% en el índice de extorsión. En 37% de los casos se ha pagado algún cobro, aseguró el presidente del organismo empresarial, Juan José Sierra Álvarez. Dijo que en algunos aspectos, las autoridades también se han convertido en entes extorsionadores.

Delitos más frecuentes entre socios de Coparmex

En las encuestas de Data Coparmex, uno de cada dos socios, ha revelado ser víctimas de por lo menos un delito y también dicen los socios que en primer lugar se encuentra el robo de mercancías, el segundo -que pasó de tercero a segundo- es la extorsión y que tiene que ver con el derecho de piso, el tercero es el robo de transportes y los delitos cibernéticos se ubican en cuarto lugar.

Añadió que se reconoce un cambio de estrategia por parte de gobierno lo que ya era necesario para detener o por lo menos para contener y reducir los delitos, pero las cifras siguen siendo alarmantes.

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Crecimiento y cifras ocultas de la extorsión en México

Aseguró que preocupa el delito de extorsión, que ha crecido en la última década 70% y que tiene una cifra oculta, según el Inegi de 97%, es decir es el delito con la cifra oculta más alta.

Dijo que eso significa que el 97% de los delitos de extorsión en México, no se denuncian por miedo a represalias y por falta de confianza en la autoridad. "Eso impide ver el tamaño y la dimensión de vivir una extorsión en el país".

Añadió que en el 68.8% de los delitos de extorsión telefónica, las llamadas salen de los centros penitenciarios del país.

Según la estimación del Inegi, la expansión tiene un costo de 0.04% del Producto Interno Bruto, es decir, un aproximado de 15 mil millones de pesos, a los que se suma lo que gastan los empresarios en seguridad, que es un 20% adicional.