Alumnos de la UASLP extienden protestas a distintas vialidades

Estudiantes de la Faculta de Ciencias de la UASLP, llevan a cabo un bloqueo de vialidades al poniente y oriente de la capital.

Esto, tras la difusión de una denuncia por violencia, interpuesta por una exalumna en contra de un catedrático de dicha facultad.

El grupo de unos 50 alumnos mantiene el cierre en Circuito Potosí (Periférico) y Avenida Chapultepec.

Durante su discurso, señalaron la exigencia de justicia y la necesidad de protocolos efectivos que garanticen espacios seguros dentro de la institución.

Aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que sus agentes desplegaron un dispositivo de abanderamiento en zona de Chapultepec y el Rocha Cordero (Periférico).

Los cierres incluyen:

- Rocha Cordero (frente a Centro de Convenciones)

- Rocha Cordero y avenida Chapultepec

Además, hay cierres anticipados de vialidades para garantizar la seguridad de los participantes y de automovilistas.

También, se informa que los contingentes de estudiantes avanzan sobre Chapultepec con dirección a Salvador Nava; en la Glorieta Benito Juárez, ingresando por avenida Universidad hacia zona centro.

La Policía Vial mantiene despliegue con abanderamiento y cierres anticipados.