logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alumnos de la UASLP extienden protestas a distintas vialidades

Exigen justicia para alumna presuntamente agredida por un docente de la Facultad de Ciencias

Por Iván Edmundo Rodríguez

Febrero 11, 2026 11:49 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Estudiantes de la Faculta de Ciencias de la UASLP, llevan a cabo un bloqueo de vialidades al poniente y oriente de la capital. 

Esto, tras la difusión de una denuncia por violencia, interpuesta por una exalumna en contra de un catedrático de dicha facultad. 

El grupo de unos 50 alumnos mantiene el cierre en Circuito Potosí (Periférico) y Avenida Chapultepec.

Durante su discurso, señalaron la exigencia de justicia y la necesidad de protocolos efectivos que garanticen espacios seguros dentro de la institución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Foto: SSPC

Aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que sus agentes desplegaron un dispositivo de abanderamiento en zona de Chapultepec y el Rocha Cordero (Periférico). 

Los cierres incluyen:

- Rocha Cordero (frente a Centro de Convenciones)

- Rocha Cordero y avenida Chapultepec

Además, hay cierres anticipados de vialidades para garantizar la seguridad de los participantes y de automovilistas. 

LEA TAMBIÉN

Otro caso violento afecta a la UASLP

Académico agredió a exalumna en diciembre, tras conocerse el caso, fue suspendido; alumnos protestan en Facultad de Ciencias

También, se informa que los contingentes de estudiantes avanzan sobre Chapultepec con dirección a Salvador Nava; en la Glorieta Benito Juárez, ingresando por avenida Universidad hacia zona centro.

La Policía Vial mantiene despliegue con abanderamiento y cierres anticipados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lanzan app Escudo Digital contra las extorsiones telefónicas
Lanzan app Escudo Digital contra las extorsiones telefónicas

Lanzan app "Escudo Digital" contra las extorsiones telefónicas

SLP

Rolando Morales

Zarazúa aclara juicio por plaza federal; es un ejercicio técnico, dice
Zarazúa aclara juicio por plaza federal; es un ejercicio técnico, dice

Zarazúa aclara juicio por plaza federal; "es un ejercicio técnico", dice

SLP

Ana Paula Vázquez

La funcionaria destacó que su compromiso está con el Poder Judicial del Estado

El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa
El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa

El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa

SLP

Rubén Pacheco

Este martes, trabajadores jubilados del Poder Judicial denunciaron que se les solicita constancias para autorizar nuevos empréstitos

Telenovela deja 58 mdp en la capital
Telenovela deja 58 mdp en la capital

Telenovela deja 58 mdp en la capital

SLP

Redacción

Producción de Televisa ocupó hoteles y contrató servicios locales por casi cinco meses.