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Video | Apoya Gallardo propuesta de antidoping a candidatos

Señaló que podría incluirse a la FGR u otras instancias para la certificación

Por Rolando Morales

Mayo 06, 2026 10:54 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que ve con buenos ojos la propuesta para que aspirantes a cargos de elección popular sean sometidos a exámenes de control y confianza, y consideró que debería incluirse también a la Fiscalía General de la República (FGR) en ese proceso.

La iniciativa fue planteada por el diputado Héctor Serrano Cortés y busca que quienes busquen un cargo acrediten evaluaciones como pruebas psicológicas, poligráficas y médico-toxicológicas antes de obtener su registro.

Gallardo señaló que este tipo de medidas tendrían que regularse dentro del proceso electoral y ayudarían a revisar los perfiles de quienes buscan un cargo, sobre todo para evitar vínculos con la delincuencia. En ese sentido, insistió en que la FGR podría encargarse de las evaluaciones relacionadas con puestos de carácter federal.

Actualmente, el planteamiento contempla que estas pruebas se realicen a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, que depende de la Secretaría General de Gobierno.

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Sin embargo, el gobernador consideró que abrir la posibilidad de que también intervenga la Fiscalía permitiría dar más opciones y generar mayor confianza en las evaluaciones.

También descartó que exista conflicto de interés si participan distintas instancias, al señalar que incluso podría haber una especie de "doble vía" para quienes quieran someterse a estas pruebas.

La propuesta plantea modificar la Ley Electoral del Estado para hacer obligatoria esta certificación como requisito de registro.

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