VIDEO | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS en clínica de SLP
Un hombre lanzó insultos y amenazas dentro de la Clínica 47 del IMSS
Un video difundido en redes sociales exhibió un episodio de violencia verbal ocurrido presuntamente en la Clínica 47 del IMSS, en San Luis Potosí, donde un hombre amenazó e insultó a una trabajadora frente a otros pacientes.
En la grabación, el sujeto aparece alterado y lanza agresiones verbales contra la empleada, a quien le grita: "¡Próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en un pinche bolso y te mato, pendeja!", además de otros insultos y amenazas.
De acuerdo con versiones difundidas junto al video, el incidente habría ocurrido tras la molestia del hombre por los tiempos de espera en la atención médica.
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Testigos señalaron que el altercado ocurrió frente a pacientes, incluidos adultos mayores y menores de edad, lo que generó tensión dentro de la unidad médica.
Aunque usuarios en redes sociales criticaron nuevamente las fallas y demoras en el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gran parte de las reacciones coincidieron en que ninguna inconformidad justifica agresiones o amenazas contra el personal médico y administrativo.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre el incidente ni se ha confirmado si hubo denuncia formal ante las autoridades.
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