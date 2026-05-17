logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Fotogalería

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS-SLP

Un hombre lanzó insultos dentro de la Clínica número 7

Por Redacción

Mayo 17, 2026 10:50 p.m.
A
Video | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS-SLP

Un video difundido en redes sociales exhibió un episodio de violencia verbal ocurrido presuntamente en la Clínica 7 del IMSS, en San Luis Potosí, donde un hombre amenazó e insultó a una trabajadora frente a otros pacientes.

En la grabación, el sujeto aparece alterado y lanza agresiones verbales contra la empleada, a quien le grita: "¡Próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en un pinche bolso y te mato, pendeja!", además de otros insultos y amenazas.

De acuerdo con versiones difundidas junto al video, el incidente habría ocurrido tras la molestia del hombre por los tiempos de espera en la atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Testigos señalaron que el altercado ocurrió frente a pacientes, incluidos adultos mayores y menores de edad, lo que generó tensión dentro de la unidad médica.

Aunque usuarios en redes sociales criticaron nuevamente las fallas y demoras en el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gran parte de las reacciones coincidieron en que ninguna inconformidad justifica agresiones o amenazas contra el personal médico y administrativo.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre el incidente ni se ha confirmado si hubo denuncia formal ante las autoridades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

IMSS activa protocolos tras amenazas a trabajadora
IMSS activa protocolos tras amenazas a trabajadora

IMSS activa protocolos tras amenazas a trabajadora

SLP

Pulso Online

El instituto condenó la agresión registrada en la UMF No. 7 y aseguró que la empleada recibe acompañamiento

Lluvias y calor extremo marcarán el clima en SLP
Lluvias y calor extremo marcarán el clima en SLP

Lluvias y calor extremo marcarán el clima en SLP

SLP

Pulso Online

Protección Civil advirtió sobre tormentas puntuales fuertes durante la tarde

Aumenta movilidad eléctrica en las calles
Aumenta movilidad eléctrica en las calles

Aumenta movilidad eléctrica en las calles

SLP

Samuel Moreno

Jóvenes adquieren este tipo de unidades en mayor cantidad

Combate Sedesore rezago en municipios
Combate Sedesore rezago en municipios

Combate Sedesore rezago en municipios

SLP

Samuel Moreno