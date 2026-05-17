Video | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS-SLP

Un video difundido en redes sociales exhibió un episodio de violencia verbal ocurrido presuntamente en la Clínica 7 del IMSS, en San Luis Potosí, donde un hombre amenazó e insultó a una trabajadora frente a otros pacientes.

En la grabación, el sujeto aparece alterado y lanza agresiones verbales contra la empleada, a quien le grita: "¡Próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en un pinche bolso y te mato, pendeja!", además de otros insultos y amenazas.

"Te mato": circula video de amenazas contra una trabajadora del IMSS en SLP.



El sujeto estalla dentro de la clínica, reclama por la atención y lanza insultos frente a pacientes. El hecho habría ocurrido en la Clínica 47.https://t.co/HzEnx4pBC6 pic.twitter.com/cnJuDG4BU3 — Pulso Online (@pulso_mx) May 18, 2026

De acuerdo con versiones difundidas junto al video, el incidente habría ocurrido tras la molestia del hombre por los tiempos de espera en la atención médica.

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Testigos señalaron que el altercado ocurrió frente a pacientes, incluidos adultos mayores y menores de edad, lo que generó tensión dentro de la unidad médica.

Aunque usuarios en redes sociales criticaron nuevamente las fallas y demoras en el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gran parte de las reacciones coincidieron en que ninguna inconformidad justifica agresiones o amenazas contra el personal médico y administrativo.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre el incidente ni se ha confirmado si hubo denuncia formal ante las autoridades.