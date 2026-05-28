Video | Corrupción, principalmente en policías municipales: RGC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reconoció que la corrupción persiste en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, atajó que el 70 por ciento de estas actuaciones son cometidas por corporaciones de seguridad pública municipal.

En el 2025, San Luis Potosí se posicionó como el décimo estado del país con la tasa más alta de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El mandatario estatal ejemplificó que la denominada "mordida", es la práctica aplicada por los oficiales locales, quienes aprovechan que algún conductor se pasa un alto en rojo, se estaciona en un lugar prohibido u otra falta al Bando de Policía y Buen Gobierno para solicitarle 200 pesos, a fin de dejarlo ir y no multarlo.

En entrevista, urgió a que las Direcciones de Seguridad Pública Municipal intervengan para desincentivar dichos abusos gubernamentales, y "la parte que nos toca a nosotros, la tendremos que seguir atacando".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Corrupción en #SLP, principalmente en las policías municipales, dice Ricardo Gallardo, tras informe del Inegi

Checa la nota: ??https://t.co/iqlGiEkwJR pic.twitter.com/WEHc8LItge — Pulso Online (@pulso_mx) May 28, 2026

Sostuvo que desde la creación de la Guardia Civil Estatal (GCE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) despidió a 275 elementos estatales, tras comprobarse que cometieron actos de corrupción e ingresaron mil 500 nuevos policías egresados de la academia.

"El 80 por ciento de las quejas de corrupción del Inegi retribuyen a temas de mordidas, que le llaman ellos vulgarmente la mordida, y el 80% conlleva autoridades de corporaciones de seguridad", admitió.