Video | Estudiantes dan portazo en edificio central de la UASLP

Cientos de alumnos y alumnas se encuentran dentro del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis potosí (UASLP) para exigir la renuncia del rector, Alejandro Zermeño Guerra.

Esto, luego de un portazo, en el marco de una denuncia por abuso sexual, en el que una estudiante de la Facultad de Derecho fue víctima.

Entre las autoridades educativas que recibieron al estudiantado se encuentran la abogada general, Urenda Navarro; el secretario general, Federico Garza y directores de las facultades de Ingeniería, Derecho, Psicología y Hábitat.

?? | Estudiantes dan portazo en edificio central de la UASLP

- Exigen la renuncia del rector, Alejandro Zermeño, tras la denuncia de abuso sexual en la Facultad de Derecho

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Antes, miles de estudiantes de todas las facultades realizaron un paro general y manifestaciones en vialidades principales de la capital.