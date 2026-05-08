Video | Jubilados cierran varias horas accesos al Tangamanga I
Cientos de usuarios no pudieron ingresar al parque para realizar ejercicio
Trabajadores jubilados de Gobierno del Estado bloquearon la mañana de este viernes los accesos al Parque Tangamanga I, en protesta por presuntos pagos pendientes y promesas incumplidas por parte de la administración estatal.
De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes se apostaron desde alrededor de las 5:00 de la mañana en el acceso principal del parque, lo que impidió el ingreso de deportistas, corredores y personas que diariamente acuden a realizar actividades físicas.
La protesta provocó molestia entre algunos usuarios, quienes se quedaron sin poder llevar a cabo sus rutinas matutinas dentro del Tangamanga I.
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Los jubilados señalaron que la movilización forma parte de las acciones de presión para exigir una solución a sus demandas económicas, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial si alguna autoridad estatal acudió a dialogar con los inconformes.
El cierre se mantuvo como medida de protesta, mientras los manifestantes reclaman atención directa del Gobierno del Estado.
Cerca de las 09:30 horas se informó que el acceso y salidas del parque fueron liberadas.
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