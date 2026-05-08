Video | Jubilados cierran varias horas accesos al Tangamanga I

Trabajadores jubilados de Gobierno del Estado bloquearon la mañana de este viernes los accesos al Parque Tangamanga I, en protesta por presuntos pagos pendientes y promesas incumplidas por parte de la administración estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes se apostaron desde alrededor de las 5:00 de la mañana en el acceso principal del parque, lo que impidió el ingreso de deportistas, corredores y personas que diariamente acuden a realizar actividades físicas.

La protesta provocó molestia entre algunos usuarios, quienes se quedaron sin poder llevar a cabo sus rutinas matutinas dentro del Tangamanga I.

?? | Jubilados cierran varias horas accesos al Tangamanga I

- Cerca de las 09:30 horas se informó que el acceso y salidas del parque fueron liberadas / Más información: ??https://t.co/Or0GamMRKF pic.twitter.com/4N2sDeOCtF — Pulso Online (@pulso_mx) May 8, 2026

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Los jubilados señalaron que la movilización forma parte de las acciones de presión para exigir una solución a sus demandas económicas, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial si alguna autoridad estatal acudió a dialogar con los inconformes.

El cierre se mantuvo como medida de protesta, mientras los manifestantes reclaman atención directa del Gobierno del Estado.

Cerca de las 09:30 horas se informó que el acceso y salidas del parque fueron liberadas.